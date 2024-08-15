新屆單車節10‧13舉行 6000參賽額明起報名

【本報訊】新一屆單車節將於今年10月13日舉行，在本周開始接受網上報名。主辦方表示，今年單車節不僅有新增路段，橫跨6區，更穿梭「4隧3橋」。除騎行活動外，還新增了主題嘉年華可供參賽者和公眾參與。此外，今屆環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）亦將在尖沙咀舉行，屆時將有各個灣區城市的單車好手前來參賽。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，今年的「香港單車節」將增設路線，「50公里組」路線會增加一條沙田嶺隧道的路段。「32公里組」則會增設汀九橋路段。陳續指，今年單車節的參賽名額增至6,000人，於明早10時起接受報名。

新增單車主題嘉年華 除此之外，今年在西九龍文化區的竹翠公園將會有單車主題嘉年華，可供參賽者和市民休閒娛樂。嘉年華中不僅有多個主題市集，還有大型打卡點、瑜伽、伸展與舞蹈運動工作坊及各類本地特色餐食。陳俊文又表示，今屆環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）男子組和女子組公開賽將在尖東梳士巴利道及紅磡繞道，以繞圈方式進行。

陳俊文指，今年的香港單車節料會有36,000人參與，新增的嘉年華是盼可讓單車節的受眾更廣，希望會有更多市民和旅客能參加，與眾同樂。對於去年發生的意外事件，今年會做更多的預防措施。陳俊文稱，今年參賽人數限制是6,000人，如超出限制人數，亦會有後備方案因應情況採取。另外，兩個賽道組別的參賽人數方面，「50公里組」預計有4,000個名額；「32公里組」則預計有2,000個名額。