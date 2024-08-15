8‧23開鑼 電腦節逾800展位 各出奇謀谷消費

減價送禮冀獲垂青 另有寄望新科技取勝 相隔一年香港電腦通訊節又來了！今屆「香港電腦通訊節2024」將會由8月23日至26日在灣仔會議展覽中心舉辦，預計參展商數目遠超去年，展位數目擴展至800個以上，成人票價為35元。今屆電腦節繼續有重點活動「$20快閃搶」，以及多項優惠吸引人流。香港電腦商會上任主席許健昨日表示，今年預期人流「不敢講有增長」，但希望會比去年上升5%，又指近期書展和動漫節人流銷售額都不錯，電腦節作為「4大展守尾門」，相信也會維持好的人流和銷售額。

對於北上消費成風，許健生表示，自去年恢復通關後，內地旅客參加電腦節有微升迹象，且多數旅客入場時都會購物，希望今年電腦節的旅客數目能有所增加推動生意額。香港電腦商會創會會長張耀成則表示，今年展覽策略有變，平價產品減少，並以新科技新產品取勝，「貴精不一定貴多」，期望銷售額有5%至10%增長。

參展商Momax負責人伍啓超表示，對今年人流和產品感樂觀，但又笑言對銷售額是「唔跌都贏，可能跌一、兩成」，因為近年香港消費者的消費模式較審慎，以往願意「畀多少少錢買靚啲」。他指現時主要買「平啲、實用啲」，又稱公司近期為迎合市場而降低定價，亦有再為電腦節而減價，希望做到貨如輪轉、薄利多銷。他又稱會在電腦節「送多啲小禮物用來去旅行，希望（市民）買得開心啲。」

$20快閃搶將再度登場 另一參展商漢科電腦公司負責人周先生表示，預計今年銷售額與去年持平，因為本港大多數市民都外遊和北上消費，故有特地精選一些貨品做減價大概10%至20%，小部分甚至到六至七折，比起市面上更便宜，並且加多了產品種類，希望吸引消費者購買產品。

今年續辦的「$20快閃搶」，將會透過現場活動搶購20份定價為20元的電子產品；又會推出「我賞.你賺.人人消費」計劃，每位入場人士均可獲一張面值由10元至500元不等的幸運卡，希望有助刺激入場人士消費。