把握經濟轉型「路口」 推動創科新型工業

【本報訊】廠商會向當局提交2024年《施政報告》建議，提到今年以來，香港經濟保持平穩增長，惟部分行業所面對的經營環境仍充滿挑戰，本港須以新質策略來突破困局。並以「新質策略謀突破、多元產業開新篇」為主題，就打造香港新質生產力、推動「新型工業化」、促進創科產業化、增添經濟動能、協助中小企業，以及推進大灣區合作等6大方向，提出了80多項建議。

會長盧金榮表示，香港目前正處於經濟轉型和發展模式轉軌的「路口」，香港要識變、應變、求變，才能實現更好發展。因此，香港應竭力擺脫傳統經濟增長方式和傳統生產力的發展路徑，引導社會各層面和領域進行大規模的「供應端變革」，因地制宜打造出「港版新質生產力」，以實現長期繁榮。

發展低空經濟塑造增長點 廠商會認為，政府在推動創科產業和新型工業化發展方面，要真正轉化成為能拉動本地經濟增長的支柱產業，還須在多方面努力，包括應加緊發展「中試」、為傳統產業和中小企注入新質生產要素，以及進一步用好香港在品牌建設、ESG（環境、社會和治理），以及標準制訂等方面的獨特優勢。廠商會亦建議，香港可以藉着發展「低空經濟」、工業旅遊、「美酒港」和「亞洲咖啡交易中心」等新領域，從而塑造新的經濟增長點。

同時，本港亦應與內地加強合作，特別是協助「國潮」品牌出海以及內地企業「走出去」，從而形成更強大的「合金生產力」，為本港開拓新的商機。