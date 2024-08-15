合併巴士線增班次 明年首季始成事 行走東鐵大學站科學園白石角

【本報訊】白石角一帶近年相繼有大型樓盤落成入住，區內人口較前大增，交通配套不足早已惹來詬病，而白石角站計劃啟動後，上址將興建一萬個房屋單位，勢令人流再升。

增設馬鞍山路巴士轉乘站 運輸署在2024年的周年計劃中已有應變，除會在區內增設馬鞍山路巴士轉乘站，方便沙田區、馬鞍山居民等換乘外，白石角及科學園的巴士亦會調整巴士服務，今年第4季，九巴旗下石蔭往香港科學園的43S巴士線會作調整。另外，九巴於明年第一季，會將現時兩條特別路線即272A及272K合併，行走東鐵綫大學站至科學園、白石角，屆時車次有望加密。

運輸署在2024年的周年計劃中指出，增設馬鞍山路巴士轉乘站後，望加強馬鞍山巴士網絡服務，以配合區內錦駿苑和錦柏苑房屋發展項目入伙後的乘客需求，屆時亦會因應而開辦新巴士服務、調整現有服務及取消乘客量持續偏低的巴士線等。

至於票價方面，運輸署指，一直鼓勵專營巴士公司根據營運情況推出更多巴士轉乘優惠計劃，以減輕乘客的交通開支，巴士公司亦可減少開設「點對點」的巴士路線，紓緩交通擠塞和改善環境。