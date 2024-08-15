白石角添萬伙交通恐癱 駁鐵路等到2033

歎慢板現屆政府接手 各界促先建站後起樓 港府3年前提出在白石角興建白石角/科學園車站的計劃，但細節一直欠奉，近日建站大計終於邁出關鍵一步，政府正就白石角起站、及附近土地會興建約一萬個房屋單位的規劃與港鐵磋商，包括是否將附近部分土地批予港鐵、以籌資興建新站。發展局證實正與港鐵作具體研究，目標是2033年或之前白石角站通車，惟初步研究顯示新車站工程複雜，所需基建配套規模較大，政府爭取於今年內公開發展詳情，包括是否由港鐵公司負責發展。有立法會議員倡議政府先規劃及興建車站與周邊配套，再提供房屋項目。有議員則擔心若上址用作發展資助房屋，恐無法承擔建新站的開支。

料年底公布詳細方案 包括造價 擬議的白石角/科學園車站在港鐵東鐵綫的大埔墟站與大學站之間，按照2021年政府公布，新車站選址面積約5公頃。該項目自3年前提出後，一度潛水，近日又密密推進。

議員陳克勤接受查詢時指，上周與運輸物流局、發展局代表，以及大埔、沙田規劃署專員召開會議，商討如何興建白石角站工程方案，主要涉及興建費用如何安排，他指，港鐵希望獲得附近地段的物業發展權：「現時是政府和港鐵的講數階段」，預計白石角站詳細方案年底會公布，屆時應包括工程造價等安排。

發展局回覆本報查詢時指，政府正聯同港鐵公司推展有關興建東鐵綫白石角/科學園新車站的研究，以釋放車站附近地區的發展潛力。港鐵公司正就車站和土地發展興建方案，進行詳細技術評估，港鐵公司將深化研究及提升項目效益，並繼續與政府磋商。

項目將提供長者中心醫療設施 發展局稱，按目前計劃，項目可提供一萬個房屋單位，並會按規劃準則及標準提供社區及其他設施等，據指包括長者日間護理中心、醫療中心同公共運輸交匯處。

發展資助屋 難負擔建站成本 對於政府與港鐵的磋商，議員田北辰坦言，政府不會出錢起白石角站，所以最後安排「一定要用物業補貼發展的形式」，他不贊成在上址發展資助房屋，否則恐無法負擔興建車站的成本。

陳克勤則認為，政府若要興建房屋，便需要招標，他希望政府考慮到白石角居民和科學園打工仔對鐵路站需求殷切，先「建站」後「起樓」。有測量師則稱，白石角一帶的土地十分優質，興建一萬個房屋單位的數量適中，料日後需求大，但項目發展需時，目前暫難評估對樓市的影響。