自成一家：勾心與鬥角的故事

從前有兩個人，分別叫「勾心」和「鬥角」。兩人有一天偶遇燈神，燈神答應滿足「勾心」兩個願望，條件是「鬥角」會獲得雙倍報酬。「勾心」同意了，提出第一個願望是獲得一百萬元。燈神二話不說立即給了他一百萬，「鬥角」則得到兩百萬。「勾心」在願望實現後開心了一會，很快就對「鬥角」獲得雙倍獎賞感到很不開心，認為對自己不公平。他斟酌了一會，提出第二個願望是燈神把他打成僅剩半條命。這樣一來，「鬥角」便落得喪命的下場。

以上是一位新加坡政治人物分享的寓言故事，借此勸喻政黨之間不要有零和思維的競爭。這也是金庸小說《倚天屠龍記》書中描述的七傷拳。所謂七傷拳，傷人七分，損己三分。其特點為每當施展之際，會造成自身的反噬引致內傷，但為了置對方於死地，又不得不這麼做。

「勾心」和「鬥角」的故事，同樣是近年中美關係的寫照。兩國關係在前幾年特朗普執政期間急遽惡化。儘管早前的習拜會稍微緩和了氛圍，但分歧並未消除。因為美國對華思維和以前相比已出現巨大變化。過去數十年華府一直認為中國在兩國貿易來往中收穫豐碩，惟美國也可從中獲取小利，故不加反對。但華府近年開始站在相對收益的角度看待兩國合作，認為縱使中美經貿來往對美國整體社會有利，如提高國民工資和生活質素，但中國的獲益更多，寧願美國不獲益也要把中國打壓下去。

所以，近年美國兩黨互鬥無休無止，但在對華政策上卻是罕見的高度一致，經常高票通過一些對華不利的法案。隨着年底美國總統大選日子愈來愈接近，拜登政府肯定又會使出反華七傷拳為賀錦麗助選，北京當局要有心理準備。