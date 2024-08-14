冰鑑春秋：賀錦麗蜜月期將結束

賀錦麗接棒拜登競選三周以來，支持度呈上揚趨勢，不僅打平甚至在多份民調中超越特朗普，但很多人開始懷疑，這樣的趨勢究竟會一路走到底，還是曇花一現，僅僅只是選民給新人的蜜月期？

《華盛頓郵報》與《紐約時報》同時發文質疑，賀錦麗究竟何時才願意舉行記者會與接受媒體專訪？她成為民主黨總統候選人至今，只接受了70秒的記者提問與多次不公開的媒體私下訪問，就連官網也沒有任何政見，僅有她與副手沃爾茲的介紹，讓人對賀錦麗真實的主張充滿疑問。

例如過去賀錦麗曾主張不應起訴非法移民，但她的陣營最近卻改口稱「未獲准入境就違法」，這個轉變其實更貼近一般美國民眾的認知，可是這真的是賀錦麗的政見嗎？另她的陣營也說將支持拜登的年薪40萬美元以下不加稅政策，但卻沒有說明，她對40萬以上的高收入族群與企業是否加稅？這些政見都有待她本人主動說明。甚至副手沃爾茲被視為同情巴勒斯坦人，不認同拜登政府一味力挺以色列的立場，都會牽動到賀錦麗的選情，需要她出面表態。

反觀特朗普頻繁接受訪問，不僅是友好的霍士新聞，連對他稱不上友善的全國黑人記者協會年會也來者不拒，直球對決回答尖銳提問。雖然賀錦麗可能是刻意模糊，避免被對手找到把柄，傾向透過TikTok等網絡平台接觸年輕選民，但傳統媒體仍有其不可動搖的地位，賀錦麗還是得盡速面對，否則好不容易創造出來的優勢，很快就蕩然無存。

雙方已敲定9月10日在美國廣播公司進行電視辯論，特朗普陣營將之視為發起反攻的轉捩點。賀錦麗若不能在辯論前先於媒體營造一波輿論優勢，恐怕辯論開始，就是賀錦麗蜜月期的終結。