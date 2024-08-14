筆下風雲：漢奸扮死狗博同情

久未露面的李柱銘日前罕有蒲頭，到終院聽取2019年8月與黎智英等共7人，參與未經批准集結定罪的上訴終極判決，結果失望而回，法官一致駁回7人上訴，維持有罪判決。這些反中亂港分子最叻係乜？之唔係有罪唔認，有責唔孭，不論是資深頭頭，還是新一代洋奴，以至行先死先的無名小卒，皆是如此。

李漢奸一頭白髮示人，行路歪歪斜斜，佝僂着背，跟昔日意氣風發的模樣相距甚遠，無非扮死狗博同情。這一招曾經奏效，組織控罪便上訴得直，撤銷定罪，只是這幫人實在大貪，連參與這個罪名也想打甩。在一眾洋法官倉皇辭廟之際，李漢奸的如意算盤再也無法打得響。但他還是有特權的，起碼不同於黎智英身陷囹圄。作為藍血貴族，也是最先投身反中亂港、效力英美的資深漢奸，連牢房都不用坐一下，的確高人一等。

這些年，香港人將這幫反中亂港分子看得十分清楚，個個都是貪生怕死、𢱑着數出風頭之輩。李柱銘風光的時候狂言「日日做漢奸」，現在衰咗就唔認數，千方百計將罪名推卸。而且大有大扮，細有細扮。每有反中亂港人士上庭受審，不管有名氣的、無人認識的，一律以精神病為開脫藉口。不是說自己抑鬱，就是說自己自閉，有的甚至搶着認智障。以前的革命分子拋頭顱灑熱血，慷慨就義，視死如歸，如今這些洋奴漢奸就搶着扮病割席。出得嚟行，老奉唔還，跳樑小丑實在令人不齒。

更核突的是羅冠聰，第一時間丟低「戰友」着草去，還天天在網上晒幸福，吃香喝辣溝女乜都齊，閒時就香港事務「指點江山」，擺出「毋忘初心」的姿態。真不知正在獄中受刑的戰友，有冇為自己冇搶打國際線而後悔得捶胸頓足？