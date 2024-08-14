龍吟虎嘯：俄烏決戰美豈能不知

烏克蘭出動千餘士兵，「突然襲擊」俄羅斯的庫爾斯克州獲得成功，美國和北約皆稱事先並不知情，暗示這是澤連斯基和烏克蘭軍方的自行決斷和部署。

那段時間，澤連斯基保持緘默，故作神秘，讓輿情七嘴八舌猜測不已，把風向朝着澤連斯基有能力在戰場上打垮俄軍上帶，等風向做足了，澤氏就拋頭露面，大談今次戰役打得多麼成功，讓侵略者俄羅斯也嘗嘗國土被佔的滋味，並再次大聲疾呼要美國、西方放鬆烏克蘭使用他們提供的先進武器，意思是「武器使用放鬆」了，烏軍的仗可以打得更漂亮。

然而，「美國和北約事先不知情」一說，信者不多，因這不符合美國、俄羅斯、烏克蘭開打了兩年半這場俄烏之戰的相互關係，不符合美國佬的一貫做法，不符合拜登政府和澤連斯基政府相處之道。這種事情，如果澤連斯基能瞞着山姆大叔，那是太高估了這位戲子總統和太低估了山姆大叔；這種事情，「知道不知道」，是要擇機而論的。

果然，澤連斯基拋頭露面、大吹大擂後很快傳出了「更加真實的消息」，進攻庫爾斯克的烏軍並非千餘人，而是5個「武裝到牙齒」，使用美國西方各種先進武器的作戰旅，逾萬人也！其中有大批和北約有關的法國、波蘭、格魯吉亞、美加僱傭兵，這樣的戰鬥規模，美國、北約不知道是不可能的，這樣的「隱蔽藏兵」令俄羅斯完全不知情，沒有美國的電子設備防護「封鎖」消息是不可想像的。英國《金融時報》也改了口——那天偷襲庫爾斯克的烏軍並非不足1,000人，而是遠高於此數的、數以千計之人。

目前這場偷襲之戰已經成為一場頗具規模、大有看頭的「集團軍作戰」。俄羅斯已調集數以萬計的重兵，烏克蘭也在投入了5個作戰旅後再從國內調兵力。天上地上，裝甲車、坦克車、步兵車、導彈、無人機、火箭炮、遠程打擊、近身搏殺等等打得不亦樂乎，似有俄烏要決戰架勢。這麼大件事，美國能事先不知，能不參與？