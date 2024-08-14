坦言集：忍無可忍

伊朗忍讓，以色列還是狂妄地推行種族主義，也沒有停止對周邊國家和伊朗各種或明或暗的攻擊。美國亦大張旗鼓把航母打擊群集中於中東，在以色列境內布置各種防禦設施和反制武器，亦大規模地用美國公帑給以色列提供武器，準備大戰。

按這樣形勢，伊朗忍讓，換不來加薩和西岸佔領區巴勒斯坦民眾的生命安全，也換不來以色列改變在周邊地區的侵略。伊朗忍讓只讓以色列與美國有更充裕的時間來準備戰爭。目的還是要摧毀伊朗對以色列和美國地區霸權的威脅。

伊朗不戰是戰略，但不戰不能是真的放棄戰爭，止戰才能不戰。伊朗現時的弱點是空防乏力，阻擋不了以軍空襲。即使迅速從俄羅斯引進防空導彈體系，一是未必可趕及部署；二是也不能完全抵擋空襲。事實上，以色列的鐵穹體系亦不能完全攔截真主黨與胡塞武裝等的空襲。以色列有美國支撐，電子戰厲害，可嚴重干擾伊朗的空防體系。要克服這個弱點，只能以攻為守。正因為以色列亦不能完全攔截外來空襲，伊朗能做的，是本身全面動員，並與所有屬下的地方武裝，對以色列空軍基地、機場集中襲擊，摧毀以色列空軍襲擊力量的基地。

流動性的導彈、無人機雖然沒法全然消滅，但把戰機的基地摧毀，迫使以軍戰機撤離本土，在海外伊朗有足夠的恐嚇力迫使塞浦路斯、阿拉伯聯合酋長國等不敢借出機場接納以國軍機，也不敢讓以國軍機用作出擊基地，以此大大削減以軍空襲的能力。當然美國亦會提供方便，但現時地方武裝已在伊拉克、敍利亞攻擊美軍基地，限制它們對以軍的支援。胡塞武裝也可以更大的力量打擊美國在紅海、地中海的軍艦，阻止它們全力參戰。

伊朗可以不直接參戰，這可讓國際政治譴責美以，可卻阻止不了對伊朗境內的大規模空襲。伊朗若還是忍讓，便是亡國。一旦以色列攻擊伊朗本土，伊朗應宣戰，全面動員反攻以色列，特別是地面入侵。這樣的反應，便需伊朗事前作總動員安排，也要部署地面攻入以色列的軍力。這需仔細安排準備和協調，再不是現時分散各自為戰，單是游擊戰，要與去年10月7日的哈馬斯突襲不同，需大規模全方位從以色列各個部位進攻。

伊朗忍讓不可能制止以色列，只有以戰止戰，寧冒犧牲，卻無他法。