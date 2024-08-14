年利率1646% 吸血貴利王 集團13人落網

借20萬收6萬行政費 被捕者14歲最細 今年上半年，與收債有關的刑事案在屯門區顯著上升，執法部門經分析情報後，近日鎖定一個高利貸集團，相信成員專向信貸評級較低者「招手」放債，過程中更巧立「行政費」等名目，成為年利率高達1,646%的吸血貴利。集團會以淋紅油等非法手段追債，並在背後操控傀儡戶口清洗逾億黑錢。執法部門於前日拘捕13人，當中包括傀儡戶口持有人等，年紀最小僅14歲。

屯門區執法部門經情報分析及深入調查後，於本周一展開代號「聞風」行動，突擊搜查全港多區多個場所，並以涉嫌「串謀無牌放債」、「串謀過高利率放債」、「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」及「洗黑錢」等罪，拘捕9男4女（14至66歲），同時檢獲涉案人士使用的手機、銀行卡及相關月結單。初步調查顯示，被捕人士有6人疑為傀儡戶口持有人，年紀最小的疑犯是一名學生。

淋紅油追債 洗黑錢逾億 調查警員表示，涉案高利貸集團透過「Cold Call」或社交媒體，接觸一些信貸評級較低人士，覷準他們較難向正常金融機構貸款，從而引誘他們借錢。借貸過程中，放債人會收取俗稱「行政費」的費用，加上該筆款項，借貸年利率可高達180%至1,646%，遠高於法定的48%上限。案中牽涉至少20名受害人，他們的借貸金額由數萬至數十萬元不等，相信部分人可能曾與非法放債人借貸，並在過程中流失個人資料，令涉案集團獲悉其信貸評級狀況，從而鎖定他們為目標。

以其中一名借貸20萬元的受害人為例，調查人員指他起初被收取6萬元「行政費」，而受害人每10日便需償還7.5萬元，還款共有4期，亦即總額30萬元，利率之高令人咋舌，受害人最終無力償還，並開始收到滋擾性和恐嚇電話，甚至遭人上門以淋紅油等手段刑毀。調查亦發現，相關集團人士會利用傀儡銀行戶口清洗黑錢，用以收取受害人的還款及放數。由2023年3月至2024年7月期間，清洗的黑錢數目高達1.09億元。

根據紀錄，今年上半年，執法部門錄得19,897宗詐騙案件，較去年同期增加1,154宗，增長率約6.2%，當中電話騙案的宗數急劇上升，較去年同期上升145.5%。