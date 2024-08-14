墮龐氏騙局 港婦上訴獲賠約3660萬

【本報綜合報道】新加坡傳媒於上周五（9日）報道，一名香港女子早前參加聲稱「包贏」的投資計劃，結果發現自己身陷龐氏騙局。女子在新加坡起訴招她入局的新加坡籍夫婦，她原本被判敗訴，但當地的最高法院上訴庭於上周三（7日）裁定她上訴得直，並獲判約622萬新加坡元（約3,660萬港元）賠償。

誤信星洲夫婦投資「包贏」 騙局以名為「圓夢贏家SureWin4U」的投資計劃包裝，計劃由馬來西亞籍男子王梓驊於2012年成立。香港女事主陳碧珊於2014年3月在香港參加計劃的講座時認識了新加坡籍的溫豪傑夫婦，她當時約50多歲，之後在新加坡及香港兩地繼續參與相關活動。她指溫豪傑夫婦期間做出不同的虛假陳述，誘使她掏錢投資，涉額約3,660萬元。

陳碧珊稱，在溫豪傑夫婦的誤導下，她以為「SureWin4U」是正當投資，豈料是騙局。2014年9月，計劃被踢爆是騙局後，王梓驊下落不明，她嘗試聯絡溫氏夫婦但無回音。2018年，溫氏夫婦與王梓驊現身澳門，他們參加聚會的照片亦曝光。陳碧珊同年向新加坡法院入稟起訴溫豪傑夫婦等涉案人等。法院於今年4月判陳碧珊敗訴，她提出上訴，最終在上周上訴得直。