印傭告僱主性騷擾索償18萬 庭上播男聲錄音：想同你做愛

被告林銳生

【本報訊】一名男僱主涉嫌多番性騷擾女印傭，包括嗅她的頭髮、要求印傭與他做愛等。印傭拒絕該僱主要求，更暗中錄音，最終由平等機會委員會根據《性別歧視條例》作代表，入區院向該僱主提出法律訴訟，索償逾18萬元。案件昨在區院審理。庭上播放相關錄音，有男聲曾反問「工人就唔×得㗎咩？」。被告否認該把男聲屬於他，並否認曾要求印傭配合其性要求。案件押後至今日作結案陳詞。

女聲：先生咁樣我好驚呀 原告為印傭Sri Wahyuni，被告為林銳生。林沒有律師代表，自行應訊。據申索書指，被告獨居於葵涌葵盛西邨，自2022年2月17日起聘用原告。某日原告沐浴後，被告走近嗅她頭髮和身體並稱「好香」。原告事後與被告說話時，會暗中錄音。原告要求被告賠償約18.3萬元。

庭上昨播放多段錄音，顯示一把男聲說「我冇仔嘛，想搵個好嘅工人姐姐同我結婚生個仔」、「我喜歡你。好多人都有老公㗎啦，好多人都會同第二個男人有感情」，女聲則以不太純正的廣東話說「唔可以鹹濕呀」、「我唔要呀，我喺呢度做工人，先生咁樣我好驚呀」，男聲再說「你又唔係未搞過」、「咁錫身」、「工人就唔×得㗎咩?」、「就係想同你做愛，唔畀就唔好嚟做，返印尼耕田啦」。

代表原告的大律師指，錄音中的男聲屬於被告，被告曾以隱晦方式，要求原告提供按摩服務及滿足他的性要求，並要挾原告說，若不配合要求就會開除她。被告矢口否認男聲屬於他，強調「月亮代表我的心，唔係我聲音」，也不知道該女聲屬於誰，又向原告大律師指，對方不斷播錄音「好沉悶，想恰眼瞓」，質疑原告方「炒冷飯」。法官則指，大狀有責任指出案情。案件編號：DCEO 4/2023