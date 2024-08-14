女下屬指控3度褻狎 已婚警司案發後曾表白

駕車接事主上下班 「難得走埋一齊係緣分」 時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，於2022年涉嫌3度在粉嶺熟食中心傷殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨在區院續審。女事主供稱，陸經常借故載她上下班，試過下班期間載她去泳灘睇日落，又試過上班途中向她表白，並稱自己雖然有老婆，但「難得大家走埋一齊，係一種緣分」。

43歲被告陸振中，報稱任職警察，他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、男子蔡文浩及賴文顯。據控方開案陳詞指，案發時被告任職沙頭角分區指揮官，Ｘ、蔡及賴均為其下屬。

Ｘ昨日在屏風後作供指，他會稱呼被告為「大老闆」。6月23日，她把3次遭被告非禮的經過告知當時的男友，並提及被告在殘廁隔衫摸她胸背，又逼她「含」。男友希望她辭職，但她不想，坦言「又唔係我做錯，點解我要辭職」，並感到很忐忑。此後雙方出現分歧，最終兩人在同年7月中分手。她亦曾把非禮事件告知胞弟。Ｘ在庭上說，當日無人肯救她，感到十分無助。

載往泳灘睇日落 突伸手搭肩膊 Ｘ另提及非禮事件後，她在相若時段確診新冠肺炎，至7月3日康復，翌日復工。被告提出當日接她上班，她覺得很奇怪，但不敢拒絕，因為被告是她上司，她怕若拒絕，被告會濫用職權。在7月4日至7日，被告都有接她上下班。

其中在7月5日，被告駕車送Ｘ回家，卻在大埔龍尾泳灘停車，聲稱要去該處看風景和日落。Ｘ憶述，兩人當時在觀景台並排企，被告突然伸出左手搭在她的肩上。她感驚慌，並問被告「阿Sir你做咩」，然後借故縮開。翌日，被告駕車送Ｘ上班時，曾向她表示 「我鍾意你」 。她提醒被告「你有老婆㗎喎」，被告卻稱「你都有男朋友啦！難得大家走埋一齊，係一種緣分」。她形容對方觀念好錯，當刻不知道怎樣回答。案件編號：DCCC 137/2023