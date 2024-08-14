疑逆線逼讓路 私家車司機狂爆粗

【本報訊】沙田發生兩車爭路糾紛。有讀者爆料聲稱，上周六（10日）晚上10時許，他駕駛一輛私家車沿廣源邨停車場駛出廣善街讓線位時，突然有一輛白色私家車駛至，該車司機更響號提示事主的私家車讓路，並驅車貼近其車頭位置，導致兩車車頭互頂。

穿白衣的白色私家車司機及其乘客落車，兩人手指指斥責事主：「走唔走啊？」事主回應：「喂，你逆線喎，我轉左，點走？」白衣司機怒罵：「點樣逆線，你有無打燈啊，×你老×，走唔×走，×你老×！」事主表示：「我轉左啊！」白衣司機怒吼：「左你老×啊，依家！」

事主繼續解釋：「我轉左，點走啊！」惟對方置之不理，仍然爆粗喝斥，他只好無奈詢問：「你依家想點？使唔使報警？」白衣司機情緒激動：「報啊！×你老×！打你老×臭×！」事主反駁：「唔係咁嘛！你自己逆線！」白衣司機回敬一句：「逆乜×嘢線啊！」

道路封閉 僅剩單程行車線 從影片顯示，廣源邨停車場原先有出及入兩條行車線，惟其中一線已經封閉，更設有紅色帳篷臨時更亭，車輛出入只剩一條單程行車線可用，白色私家車駛入停車場入口時，如依照路面地線指示，轉彎時則有逆線之嫌。執法部門表示，當日晚上10時42分接獲市民報案，指上址發生交通糾紛，案件列作「交通投訴」處理。