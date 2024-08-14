東呼即應：牙煙載人 掛P橫行 道路炸彈嚇煞市民

【本報訊】違法使用電動可移動工具的亂象隨處可見，但網上流傳有人為自己的電動單車掛上暫准駕駛執照標誌（俗稱「P牌」），可謂令人哭笑不得；亦有人不但違法使用電動單車，竟然還載客，可謂「隔住個mon都覺得牙煙」。

單車逆線衝出 險攝車底 對其他道路使用者而言，違法使用電動單車的人士可謂「計時炸彈」。網上流傳片段顯示，有人不但違法於馬路上開電動單車，後面還要載人，該名「乘客」站立在車上，若失平衡跌倒在地，後果勢必不堪設想；另外有片段顯示，有車輛左轉期間遇上一輛單車突然逆線衝出，慶幸司機入彎車速不算快，否則該名「單車友」恐已被捲進車底。

除了種種危險亂象，網上亦有流傳照片顯示，一名男子於夜間違法在公路上使用電動單車，卻在單車尾部掛出大大個「P牌」，實在令人啼笑皆非。執法單位實應加強巡邏執法，勿讓這些違法分子威脅其他道路使用者安全。