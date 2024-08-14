大學畢業生 平均年薪達31.4萬

【本報訊】教資會日前公布2022/23學年8大全日制學士畢業生年薪，平均為31.4萬元，按年上升3.6%，當中以港大畢業生的平均年薪最高，達38.5萬元；其次為中大畢業生，年薪亦有37.6萬元；教大畢業生的平均年薪則為36.3萬元。

浸大升幅最高 多2.2萬 平均年薪最低的則為嶺大畢業生，為23.8萬元；浸大畢業生的年薪亦只得25.9萬元；城大畢業生的年薪則為26.9萬元。

只以升幅計算，浸大畢業生的平均年薪升幅反而是8大當中最高，由上一學年的23.7萬元增至25.9萬元，上升2.2萬元，增幅為9.3%；其次為理大學生的平均年薪，由27.4萬元升至29.3萬元，上升6.9%；嶺大學生的平均年薪增長亦高於5%，由22.5萬元增至23.8萬元，上升5.8%。不過科大畢業生的平均年薪則不升反跌，由32.1萬元跌1,000元至32萬元，微跌0.3%。

而平均年薪升幅最低的畢業生則來自城大，由26.8萬元上升1,000元至26.9萬元，微升0.4%；中大畢業生的平均年薪則由37.2萬元升至37.6萬元，上升1.1%。