北都建設 議員憂鄉郊難銜接

【本報訊】政府前日就建設可持續發展城市和優質生活空間的未來施政方針進行諮詢，有議員指北部都會區可能會發生鄉郊被城市包圍發展的情況，建議政府需要改善鄉郊多年滯後的基建和環境，與城市發展配套銜接；也有議員指發展低空經濟的重要性，指香港低空經濟發展雖然「慢咗啲」，但可以吸取內地經驗，「遲來先上岸」。

促改善滯後基建環境 議員陳月明指北部都會區有4大發展區，而洪水橋/厦村以及新田科技城的發展建議，導致鄉郊將會被城市包圍發展。她指政府應改善鄉郊多年滯後的基建和環境，與城市發展配套銜接，同時也要考慮鄉郊族群的可持續發展問題，包括鄉民的下一代以及海外歸僑，如何在有限的村內空間落戶和生活。

北部都會區涉及首個港深生態走廊，亦有多條自然河道可以發展親水文化，區內亦會有專上教育樞紐，但她指新界一直承受不少阻隔性設施，例如堆填區等，這將會大大影響北部都會區成為優質生活空間，因此期待政府可以盡早向市民公布「無廢灣區」的進展。

另一議員葛珮帆則關注低空經濟，她指載貨載人的飛行器多數以電、氫驅動，比傳統方式更為環保，因此可減低碳排放。她舉例指廣州公布興建5個區域性低空經濟升降站以及100多個升降點，認為香港的北部都會區可以考慮和參考內地相關經驗，進行認證、指定標準以及訂立發牌制度。