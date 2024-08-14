宮崎地震後購旅保 遊日遇災恐不獲賠

發預警後取消行程 旅社客人損失自理 日本宮崎縣對開海域日前發生黎克特制7.1級地震，日本當局發出巨大地震預警，港府亦提醒身處日本或計劃前往當地的港人要提高警惕。不過，連日來繼續有市民出發往日本，旅行社及航空業界亦未就預警事件作出特別退款安排。有保險業界人士昨日指出，旅遊保險保障的界線劃在本月8日宮崎縣發生7.1級地震，若市民在地震發生前已買保險，就會獲得保障；若市民在地震當日之後才買保險，則須視乎氣象專家的界定再決定賠償與否。有旅遊業界人士指，未見過日本發出類似巨大地震預警，但由於只屬預警，而非紅色或黑色警告，若客人決定不出發須承擔損失，旅行社不會有賠償。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲在電台節目表示，旅遊保險保障的界線劃在本月8日宮崎縣發生7.1級地震，若果市民在這次地震發生前已買保險，就會獲得保障。她舉例指，如果市民在一定時間內要出發前往的目的地，位於震央附近而打算取消行程，可向旅行社、航空公司或酒店索取退款，若仍有餘款，可向保險公司申請賠償；另一情況是本月8日在宮崎縣當地，受地震影響而提早結束行程或行程延誤，旅遊保險亦可發揮保障作用。

個人遊旅客 宜記低緊急熱線 劉續稱，如果市民在本月8日地震當日之後才買保險，出發前往日本，而不幸遇上地震，業界會基於日本氣象專家的界定再決定賠償與否；若專家界定屬於餘震，旅遊保險中取消行程、提早結束行程等保障，有機會不再適用。她呼籲，市民最好在買機票後盡快買旅遊保險，保單會即時生效，又提醒個人遊旅客要記低緊急援助熱線，以便有需要時獲得支援。

東瀛遊執行董事禤國全表示，目前該公司有80個團、約2,000名團友在日本，暫時未有改變行程。他提到，暑假期間每日有8至10個團出發，有消費者聽到日本當局的預警或會有擔心。但由於只屬預警，而非紅色或黑色警告，若客人決定不出發須承擔損失，旅行社不會有賠償。

業界未聞類似預警 料屬提醒 禤又指，未見過日本發出類似的警告，估計可能當地正值黃金周假期，提醒民眾留意地震風險。

對於旅客若因地震預警而希望取消或更改機票會如何處理，香港航空回覆指目前所有來往日本的航班一切運作正常，乘客如欲申請退票或改期，將按平常票務政策處理，並正密切關注日本的情況發展，會適時按需要更新退改票務政策。而國泰航空亦指，目前往來日本的航班如常運作，沒有營運航班飛往宮崎縣，有關航班更改、取消或退款視乎購買機票的種類和票價類別而有不同，詳情參照其網站。