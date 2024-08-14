醫健：健康在您手：為開學作好準備 預防「收假症候群」

經過一個多月充實又愉快的暑假，尚有約兩星期就開學了。無論是大人或小朋友，放長假後都有機會出現「收假症候群」(Post-Vacation Syndrome)，是指長假結束後，身心感到不適，無法集中精神投入學業及工作，繼而影響學習效果及工作表現。家長可參考以下四個開學適應錦囊，幫助子女收拾心情，助他們盡快投入新學年的校園生活。

一、調整作息時間

為配合新學期開始，需最少提前一星期調整睡眠時間。學齡兒童和青少年每日的睡眠時間應最少有10小時，才有足夠的精神應付課堂學習。若在長假期時作息時間比較晚或不定時，家長可安排每晚提前半小時上床，預先調校鬧鐘至上學時間，慢慢建立早起的習慣。

二、安排足夠的運動

養成恒常的運動習慣，除有效控制體重、減少抑鬱和焦慮的情緒，維持小朋友的身心健康，迎接新學年的開始。

三、一起訂立時間表

讓子女參與規劃時間表，一起分配學習、課外活動、餘暇活動及休息，有系統地平衡運動、學習及休息時間，令子女提早了解開學後的日程，減少焦慮及不安的情緒。

四、整理開學用品

與子女一起整理新學年要用的功課、書本、文具及校服等，讓他們感受新學年即將開始，避免到開學日才發現未準備好暑期功課或校服不稱身等情況。

每一個新學年對莘莘學子都是一個新的挑戰，家長的陪伴及支持可加強他們的適應能力，以輕鬆的心情面對校園生活。

深水埗地區康健中心註冊社工 黃莉琪