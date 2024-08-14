暗瘡疤痕損自信 新維Ａ酸減凹凸洞

【本報訊】精神壓力及睡眠不足導致暗瘡惡化。研究指出，有暗瘡疤痕的人士中，超過八成的人都會有一定程度上的自信心受損，且可能會造成惡性循環。暗瘡主要是因為皮膚上的毛囊被堵塞而產生，暗瘡疤痕還分為不同的種類，多種暗瘡疤痕還會同時存在。有專科醫生表示，新一代維A酸與對照藥物相比，能有效減少暗瘡數量。

暗瘡的成因，可能涉及多個方面，包括毛囊過度角化並伴隨毛囊阻塞、丙酸桿菌、皮脂分泌增加及炎症有關。而導致暗瘡惡化的原因則包括了不良的生活習慣、胡亂擠暗瘡和使用過量或不當護膚品。有本地調查顯示，近80%受訪者稱會用手擠壓暗瘡，然而擠壓暗瘡則有機會令暗瘡惡化，造成永久性的疤痕，若出現疤痕往往需要投入更多資源和時間進行護理。

早前的一項研究發現，在對1,972名暗瘡患者的研究中，不論暗瘡的嚴重程度，有超過25%的受訪患者會有永久性的疤痕，而暗瘡疤痕的風險與暗瘡的嚴重程度無關。

主要分3種冰錐型處理難度高 皮膚科專科醫生劉顏銘表示，暗瘡疤痕主要分為3種，一為冰錐型，疤痕看起來像皮膚表面小而深的洞穴；其二為滾動型，疤痕看起來像不平整的肌理；其3則為方塊型，疤痕看起來像圓形或橢圓形的凹陷。劉醫生還表示，該3種疤痕的處理難度，主要是冰錐型較難，方塊型難度一般，滾動型治療效果較理想。劉表示，雖然目前的治療方法能減低日後留下暗瘡疤痕的機會，但是對於已經存在的凹凸洞則幫助不大。

劉醫生稱，一項針對中等至嚴重程度暗瘡患者的研究顯示，在患者的左右邊臉部分別使用新一代維A酸和對照藥物。研究至第二周發現，使用新一代維A酸的臉部部分凹凸洞，減少的數量相比對照組高出一倍，暗瘡數量亦大幅減少。與使用新一代維A酸前相比，患者的暗瘡數量下降了70%，較使用對照藥物為佳。