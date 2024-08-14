死亡個案雖下跌 勿忽視新冠疫劫

流感首7月奪800命 防中招環境要乾淨 本地新冠感染情況反覆，確診率連續6周上升，公營門診的求診率自6月起呈升勢，內地近日個案數字亦上升。有專家指，近期新冠病毒的影響比流感低，死亡個案按年大減超過六成，不過警告新冠病毒仍有一定影響力，尤其高危人士要多加注意。而流感今年首7個月已錄800宗死亡個案，市民自保需保持個人及環境衞生。

當局最新數據顯示，本港新冠肺炎確診率連續6周上升，學校及院舍爆發影響人數按周飆升逾80%，多間公立醫院亦爆發群組感染；公營門診定點監測顯示，新冠求診率自6月起呈升勢，地區監測病毒含量亦自該月起反覆上升。另外，內地近日亦見個案上升，其中廣東省上月有超過1.8萬宗個案。

首8個月約300人死於新冠 港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，近期新冠病毒的影響已比流感低很多，以今年首8個月為例，新冠死亡個案約300宗，較去年同期約800宗為少，而流感去年全年死亡個案約300宗，今年首7個月則已高達800宗。不過他提醒，雖然數據顯示新冠病毒影響正在逐漸減少，但仍然具有一定的影響力，不能完全忽視，尤其高危人士要多加注意。

當局早前公布，現時在港的科興滅活疫苗將於10月3日到期，生產商亦確認停產，市民應留意並及早預約接種。而曾接種滅活疫苗的市民，亦可選擇接種信使核糖核酸（mRNA）疫苗，以完成初始劑次或作加強劑。何栢良指，部分長者不願意接種mRNA疫苗，當局因而保留科興疫苗。而目前科興疫苗應對的病毒株已經是數年前的品種，雖有助預防重症，但其成效存在較大不確定性，形容科興疫苗是「完成了歷史任務」。他又指，根據現有資料，mRNA疫苗是所有疫苗平台中成效最好的疫苗。