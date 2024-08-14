涉詐騙僱主供貨逾500萬 前凍肉銷售員明提堂

【本報訊】廉政公署昨落案起訴一名凍肉供應商前高級銷售員，指他涉嫌於在職期間隱瞞利益衝突，並誘使其僱主出售貨品予由自己營運的同類公司，詐騙凍肉供應商供貨超過500萬元。被告現時獲廉署准予保釋，案件將於明日在西九龍裁判法院提堂，以轉介區域法院審理。

被告鄭銘濂（48歲），是凍肉供應商海潤餐飲有限公司前高級銷售員。他被控一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。廉署早前接獲貪污舉報，調查後揭發被告涉嫌干犯欺詐罪行。被告於案發時的職責包括替海潤尋找客戶，以及處理客戶採購訂單，他亦有權決定採購訂單價格及付款條件。海潤規定員工不得營運或受僱於任何與海潤的業務性質相同的公司。僱傭合約亦規定，被告不得受聘於、擁有、管理、營運、控制或參與於任何食品及餐飲相關公司。

營運同類公司 瞞利益衝突 控罪指被告於2020年10月至2022年2月期間，藉以欺騙，向海潤隱瞞營運浩鋒餐飲有限公司，並意圖詐騙而誘使海潤向浩鋒出售貨品，導致浩鋒獲得利益或使海潤蒙受不利。廉署調查發現，浩鋒於2016年成立，被告當時的妻子和母親分別為唯一董事兼股東及秘書。被告涉嫌在2021年介紹浩鋒成為海潤客戶後，曾以海潤高級銷售員身份處理由他本人代浩鋒下的採購訂單。2021年7月至12月，浩鋒多次向海潤採購，金額超過523萬元。其後浩鋒未能支付近512萬元款項，在退還部分貨品後，仍欠海潤約271萬元未償還。