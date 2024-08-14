春秧街 處處流鶯蹤影 破壞社區安寧

打擊促用重刑 源頭堵截禁入境 北角春秧街一帶出現流鶯問題，困擾當區居民多年。早前有東區區議員聯署，要求政府採取聯合行動打擊北角春秧街的流鶯，以還社區安寧。東區區議會社會福利委員會昨日舉行會議討論問題，入境事務處回覆指，由今年1月至今，入境處聯同其他執法部門在東區共進行7次打擊街頭賣淫行動，共調查13名因涉嫌從事賣淫活動而違反逗留條件的內地女子。有區議員表示，近數個月已接獲10多宗居民投訴，希望執法部門進一步加大力度和加重刑罰打擊流鶯。

就北角春秧街出現流鶯問題，4名東區區議員丁江浩、洪連杉、鄭志成及洪志傑早前聯署指出，經過政府相關部門採取聯合行動，流鶯滋擾市民的情況曾一度得到解決；惟近日春秧街一帶又再出現流鶯滋擾市民的問題，有市民反映經過春秧街時，受到流鶯不同程度的滋擾。

籲業主勿出租單位 免無辜負刑責 聯署中聲明，建議當局可以加強進行巡邏任務及定期進行大規模掃蕩行動，截查街上懷疑人士有否違反逗留條件從事賣淫行動；並在區內加強宣傳行動，提醒業主避免將單位出租予流鶯從事交易活動，以免其違反地契條款，負上無辜的刑事責任；以及從源頭作出相關堵截行為，將過往曾觸犯相關法例人士的資料，轉交予入境部門，避免讓其再次進入香港境內進行賣淫行動。

入境處：有通報定罪內地居民資料 對於流鶯擾民問題，入境處曾多次參與由其他執法部門主導的聯合行動打擊在東區內的賣淫活動。處方聯同該執法部門於2023年，在東區進行了15次打擊街頭賣淫行動，行動中入境處共調查了51名因涉嫌從事賣淫活動而違反逗留條件的內地女子。入境處會按既有機制，將從事非法工作而被定罪的內地居民資料，通報內地有關當局以注銷他們的赴港簽注，並禁止他們在兩年內再次訪港。

區議員丁江浩表示，春秧街流鶯問題出現多年，情況一直反覆，即使有執法行動也只是治標不治本。他指直至近兩至3個月又再收到10多宗市民投訴，指再有流鶯集中春秧街，多數於晚間出沒，且造成長期滋擾。他又擔心當區治安會變差，或有集團式經營賣淫場所的問題出現，希望當局能加強打擊力度。