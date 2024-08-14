開工始知入閘卡失效 解僱賠償無下文 精進地盤爆欠薪 二判失聯涉款400萬

【本報訊】秀茂坪安愉道一地盤的一批工人，於昨日早上約8時準備開工時，發現出入閘門卡失效，謀生工具均遺在地盤內。另外，因原本7月至8月的薪金亦未支取，工人遂於地盤門外展開追討。據悉有工人一度步出行車線，企圖阻路抗議。警員接報到場，並與負責人了解事件。消息指，地盤大判早前疑與二判結束合作，並已結清工程款項，惟有關工人未能聯絡到二判公司負責人，警員初步已登記相關工人資料，稍後轉交勞工處跟進。

據女工代表楊小姐指，自己受聘於地盤二判公司，事前從無收到通知，至到達地盤時始知被解僱及入閘卡失效，亦未就解僱賠償等問題達成共識。據楊指，初步統計事件涉及約30名釘板及拆板工人，涉及欠薪及賠償約400萬元。據了解，上址為2022年9月天秤倒塌，導致3死工業意外的涉事地盤。

房協：地盤工作如常進行 房協指位於觀塘安達臣道R2-2地盤的資助出售房屋項目，昨日發生工人在地盤外聚集追薪事件。房協已與項目總承建商精進建築作出了解，並獲悉精進一直有按照進度準時向分判商付款。目前該地盤的工作如常進行。房協會繼續與精進建築密切跟進相關情況，確保工程不受影響。

精進建築發言人表示，安達臣道房協地盤昨日發生短暫勞資糾紛，事緣相關釘板工程分判商因施工緩慢、質量欠佳及拖欠工人工資，為免延誤工程進度，精進決定終止與分判商的合約，事前已通知該分判商，亦知會了勞工處。發言人表示，一直有按照工程進度準時付款。為確保工友取得工資，精進已按法例要求，於早前經由勞工處向工友直接支付本年4月至6月工資，並將繼續妥善處理後續分判商員工的薪金安排。公司亦已與新的分判商達成協議，會盡力達致無縫交接，追趕工程項目進度。