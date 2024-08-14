港每日廚餘3400公噸 部分仍可食用

【本報訊】在日常生活中或許每天也有不少吃剩的食物，肉類、湯渣也可回收，但這些廚餘很多時也會淪為垃圾送往堆填區。本港現時每日產生約11,000公噸都市固體廢物，當中30%是廚餘，是最大的垃圾種類，但現實是有過剩的食物，同時卻有人捱餓。營辦「食德好」項目的慈善團體綠德好行政總監袁德志昨表示，不少送往堆填區的廚餘部分仍可食用，希望透過不同方法盡量減少可食用或安全食用的廚餘。

惜食文化仍待提高 袁德志坦言「可以想想原來香港其實有人都是為了3餐而很捱餓，但另一方面就是我們整個社會都在浪費食物，所以要注視一下，現在大概維持的數字，每日的廚餘大概3,400公噸左右，是一個很浪費的問題。」

為推動廚餘源頭減量和回收的工作，政府已透過多項計劃和活動推廣「惜食」文化，從源頭避免及減少產生廚餘，包括「惜食約章」、「咪嘥嘢食店」計劃等，以及舉辦以廚餘減廢與回收為題材的互動話劇，向約150間中小學的學生灌輸「惜食」和減廢文化。

實際上，該團體的調查結果亦反映市民環保意識和可持續消費觀念，在基層群體中的普及程度仍有待提高，因此需要加強宣傳和教育，促使市民在選擇食物時考慮環保和可持續因素，例如食物生產方式、包裝和資源使用等。

政府在前年開展的「公共屋邨廚餘收集計劃」，直至上月已安裝了共740個智能廚餘回收桶，覆蓋全港所有公共屋邨，而未來一年會加強各項家居廚餘收集措施，包括設立100個在晚間以定時定點街站形式提供服務的廚餘回收流動點，以及在約100個垃圾收集站設立廚餘回收點。