近半基層慳錢捱餓 貧富懸殊 香港悲歌

一個都嫌多 倡供營養食物援助 政府統計處早前公布去年分區人口和住戶統計數據，其中深水埗及葵青區的貧窮率處於高位。有團體在上述兩個地區調查發現，44%受訪低收入人士因節省金錢而捱餓，以及有接近一半受訪者無法攝取足夠營養，即5個基層市民中就有兩個無法攝取足夠營養的食物，反映很多基層家庭在維持基本健康或營養需求上面對很大困難。團體指有關情況令人憂慮，建議加強基層營養獲取的能力、制訂針對弱勢群體的營養食物援助及膳食計劃、檢討資助食物銀行服務所提供的食物組合配搭，以及強化本地食物供應。

慈善環保團體「食德好」在上月以問卷形式訪問居於葵青及深水埗區的領取綜援人士、殘疾人士和低收入等家庭，並公布社區糧食安全狀況調查結果。調查結果發現，32.8%受訪者在過去6個月曾因為經濟困難而減少用餐次數；更有44%曾因節省開支而捱餓，而近40%人士曾擔心家中食物不充裕。

劏房煮食設備不足須關注 在以「營養金字塔」指標下，調查結果顯示46.2%受訪者無法每日從食物攝取足夠營養，受訪者指未能攝取足夠營養的主要因素為食品價格過高、其次是欠缺相關營養知識或習慣如不懂烹調有營食物，值得關注的是居於劏房的市民煮食設備可能不足夠，甚至沒有雪櫃，而年紀大人士因牙齒問題限制很多膳食選擇或營養吸收。

調查結果亦顯示，逾77%受訪者選擇食物時最重視是價格，只有32%受訪者會考慮食物的生產方式、包裝以及資源使用等因素。食物標籤關注方面，36.3%受訪者不關注食物標籤。

在市民對政府的期望方面，受訪者希望政府能支援基層獲得基本營養食物，其次為強化食物供應、穩定價格，資助食物回收和再分配工作，減少浪費。

籲設糧食通脹津貼助弱勢 該團體建議當局考慮為不同弱勢社群提供均衡糧食或糧食通脹津貼，而本港很多剩食不少仍為可食用食物，政府可考慮以資助形式支援非牟利機構收集剩食；透過加強農業支持與資源援助，逐步提高本港本地食物自給率，以及推動社區菜園設立，增加本地食物供應更可推廣可持續發展。

同場的醫護行者創辦人范寧醫生指基層市民營養不足，長遠亦造成社會問題，他坦言「進食足夠綠色健康食物很重要，因少吃水果蔬菜和不做運動，將增心血管疾病和癌症風險。」他呼籲社會各界互相協作，幫助低收入、長工時基層有同等機會獲得有營養的食物。

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