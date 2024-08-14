炎夏無冷氣暴雨即水浸 東日街市慘淡經營

【本報訊】東涌的東日街市啟用至今只有一年多，但門庭若市的興旺景象已不復見，有議員指現時不少店舖已關門、人流極為疏落，正值炎夏卻沒有空調、暴雨下整個街市水浸，雖然租金廉宜，生意卻十分慘淡，檔販隨時入不敷支，認為隨着東涌北人口在未來5年增至30萬人，促政府盡快興建綜合市政大樓。

身兼行政會議召集人的葉劉淑儀昨在社交平台貼文，指與黨友到東涌考察，亦是她第3度到訪東日街市，發現街市由去年3月底開幕時的熱鬧已不復見，多位店主向她投訴指建築署興建臨時街市的設計原意希望外形美觀之餘，亦做到疏爽通風，但如今正值炎夏，整個街市卻沒有空調，置身其中感覺非常酷熱。她又指近年極端天氣日子較多，暴雨下整個街市會發生水浸，再加上街市周圍欠缺清晰路標或告示牌，市民尋找入口困難，因此雖然租金廉宜，生意卻十分慘淡，檔販隨時入不敷支。

綜合市政大樓未有下文 她指在視察期間發現開業的檔口寥寥可數，曾經向她投訴被食環署飭令「准賣燒味不准賣飯」的燒臘店已經結業；啟用時用心經營、標榜環保生活的幾間社企小店全數關門，曾經大吐苦水的牛肉檔雖然尚在，但是與其他仍開業的檔販同樣艱苦經營。

針對上述處境，她指檔販或市民均希望政府盡快興建一座設備齊全的綜合市政大樓，而未來5年東涌北人口將由現時接近13萬增加至30萬，她認為多用途市政大樓的必要性毋庸置疑。她表示，區議會也支持在達東路第一區臨時巴士站興建綜合市政大樓，惟該處至今仍然未有具體計劃。