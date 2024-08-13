環保餐具不環保 重用代替更可取

保護地球，人人有責。「限塑令」在世界各地逐漸普及，香港在4月22日乘世界地球日之際，實施「管制即棄膠餐具和其他塑膠產品」政策，更被稱為「走塑令」。有外地媒體甚至形容這是「史上最嚴限塑令」。際此全港實行首階段「走塑」踏入近一季，接近全部食肆已改為提供俗稱「環保餐具」的非塑膠即棄餐具予外賣客人。

究竟這些餐具是否真的環保呢？本報記者將14件、8個品牌聲稱「可降解」的餐具或膠袋，如餐碟、杯、刀、吸管，材質則包括可降解塑膠、木、紙，以及一件對照用的傳統塑膠餐具，送交專家進行堆肥實驗。研究員量度餐具樣本重量後，便獨立放於測試裝置中3個月。實驗進行間，若泥土內的微生物將廚餘、餐具分解，泥土溫度會上升，研究員會定期加水，每周恒常量度溫度。經過3個月後，泥土溫度回落至常溫，代表微生物已停止分解餐具；研究員隨即觀察餐具有否分解，並量度其重量。

測試結果發現，14個聲稱可降解的樣本中，有7個未能完全分解，部分聲稱以麥稈或竹纖維製造，例如竹纖維製造餐碟的重量由原本13.8克，減至3.84克，變相分解約70%；牛皮紙碗則由21克減至1.75克，分解逾90%。不過，當中有4個樣本幾乎完全沒有分解，有木刀的重量不減反增，重量由2.2克升至近4克，刀身顏色由淺木色變為黑色，但少了一角，相信與木質吸水有關，另有部分屬於受規管的可降解塑膠餐具。

要言之，「可降解」環保餐具並不真是那麼環保。有環境科學者表示，結果反映縱使物質本身「可降解」，但製造餐具時或會加入添加物或混合其他物質，使其更堅固耐用，反而令餐具不容易被微生物降解。此外，一般人會以膠袋包好垃圾才棄置，令堆填區混合各式各類廢物、有毒物質或淤泥等，較難控制微生物環境，相信令分解餐具時需更長時間。有綠色和平項目主任則指，測試結果反映非塑膠替代餐具在長遠減廢上並不可取，相關替代餐具「唔好用」且成本亦不便宜，分解時一般需在指定溫度等環境，反問為何當局不牽頭、投入資源推動借用餐具系統，市民買飯時能借盒，飯後毋須清洗下歸還，在方便、保護環境等方面上取平衡，形成減廢新習慣，不是更為可取？

環保署則回覆稱，任何聚合物均需時完全分解，但天然聚合物如木、植物纖維的分解速度比塑膠為快，對海洋生態系統的威脅亦遠較塑膠低。署方續指，管制即棄膠餐具計劃能鼓勵食肆以「可重用取代即棄」，靈活運用餐具租賃或清潔服務，亦有推動可重用餐盒或餐具的租借計劃、鼓勵自備容器買外賣。至於全面禁止膠杯、膠碗等外賣塑膠容器的第二階段管制計劃，原暫定於2025年實施，屆時將進一步禁用一次性塑料杯子、餐盒等。環保署指須視乎相關替代品的普及和可負擔程度，未有實施時間表，看來又係拖字訣。既然本報測試環保餐具並不十分環保，而有營運商的借還系統，短短幾年令港人用少逾11萬個即棄杯或餐盒，看來環保團體呼籲「重用杯借還計劃」，每人行多步，不啻為屬於港人的走塑模式，當局理應大力推廣。