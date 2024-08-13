龍七公：東升西降 從奧運看國運港情

2024年巴黎奧運會圓滿結束，中國代表團在本屆奧運創造多項歷史，總成績40金27銀24銅，共91枚獎牌。中國本屆金牌數超越2012年倫敦39金、2020年東京38金，僅次於2008年北京奧運會48金。美國隊在壓軸上演的女子籃球決賽險勝法國隊，中美各得40金平手。

有意思的是，今次巴黎奧運距離1984年奧運中國實現金牌零的突破，剛好40年，而改革開放也差不多剛好40年。這種有趣的對應，似乎也是冥冥中的歷史重影：回響着過去、揭示着未來，「東升西降」的歷史趨勢並沒有變化。

奧運百多年的歷史早就證明其與國運有密切關係，從今屆奧運看國運，如今的東方面對西方，已不再是全然的從屬與跟隨心態，而是有意掌握發展主動，行動上更積極有為，心態上更自信平視，「東升西降」已非純然的經濟現象，而是歷史大勢。

遏制打壓反損自身 為了維護霸權，美國一心遏制中國，並操縱中國鄰國，加強遏制的框架。然而，遏制打壓阻擋不了中國發展的步伐，破壞正常國際經貿合作只會加劇美國自身問題和世界面臨的挑戰。中國一躍成為世界第二大經濟體，在綠色科技、區塊鏈等前沿領域實現快速創新，無論美國辦法想盡，中國崛起已無可阻擋。美國還妄想使用當年針對蘇聯甚至日本的相同「劇本」，顯然是嚴重誤判，並會自食其果。

從巴黎奧運看港情，透露永不言敗的「香港精神」。香港代表隊在今屆賽事繼續書寫歷史，取得兩金兩銅的史上最佳成績，張家朗達成創舉，連續兩屆奪金。江旻憓亦成功在女子重劍項目中奪金。市民對港隊健兒的亮麗成績倍感自豪與感動。一眾菁英運動員在競技場上的全力拚搏，充分演繹了何為永不言敗的「香港精神」，更起到正向的鼓舞作用。

正如美國公然宣稱的那樣，數十年來一直把香港作為「自由堡壘」，企圖以「香港模式」改變中國內地社會制度。美國對中國可打的牌不多，取消香港特殊地位是僅有之一，美方一直作勢出牌，以為可恫嚇中方，但這是誤判，此舉只會傷害在港的美國企業利益，制裁香港是搬起石頭砸自己的腳。

在中美近年的互動中，中國政治的穩和定，與美國政治的亂和動，形成鮮明對照。中美關係在2024年的最大不確定因素，是美國政治爭鬥可能引發的混亂局面。前總統特朗普有第二次執政可能，美國盟友不得不加快部署應對，首當其衝的是北約和歐盟。特朗普在任總統期間蔑視國際合作，與歐盟關係鬧得甚僵，他在今次選舉中，亦威脅要退出北約，威逼歐洲國家增加北約軍費承擔，而在俄烏戰事中反對軍援烏克蘭，令歐洲國家極擔心。

「體育強則中國強，國運興則體育興。」發展體育事業不僅是實現中國夢的重要內容，更能為中華民族偉大復興提供凝心聚氣的強大精神力量。