筆下風雲：金牌平手 暗自心驚

說奧運獎牌多寡是國力強弱的反映，絕對沒有誇張。巴黎奧運最後一場比賽、女子籃球美國贏得金牌，總算平了中國40面金牌的成績，獎牌總數險勝中國，成為排行榜榜首，中國則位列第二。情況跟目前中美角力、中國對美國威脅愈來愈大的政治現實，何其相似乃爾。

實際上，中國在今屆奧運已創下自2008年北京奧運後、境外奧運的最佳成績，尤其金牌數量跟美國平手，就好比現實中，中國國力已追貼美國，美國佔不到壓倒性優勢一致。

君不見，除了運動場上的佳績，中國在運動競技以外同樣獨領風騷，由官方周邊產品到場內運動器材，再到智能科技、5G通訊設備，統統為「中國製造」。美國近年老是高喊要製造業回流，甚至逼台積電在美國設廠，但一場奧運已見真章，美國製造根本就是空談。

再說，今屆奧運缺少俄羅斯此一傳統勁旅，美國理應佔有更大優勢，惟金牌數量卻只能跟中國並排，可見美國是多麼的力不從心。美國田徑隊更鬧出禁藥爭議，泳隊同樣相當有可疑，老美若非靠旁門左道及霸權壓人，能否繼續壟斷這些項目，實在令人疑問。特別是中國的潘展樂，在100米自由泳奪金成為男飛魚，最令美國悻然。在備受針對下，中國泳隊「被藥檢」次數最多卻依然清清白白，老美想玩抹黑也無從下手。

巴黎奧運落下帷幕，但中美國運之爭仍是剛開始而已，美國不全面打倒中國不會罷休。然而今時不同往日，奧運金牌數量如是，其他方面的競爭也如是。上月底中俄轟炸機抵近阿拉斯加聯合巡航，嚇得美國驚呼這是中俄第一次有這樣的行動。「航行自由」已非老美專利，往後勢必還有更多令美國吃驚的事發生。