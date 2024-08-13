強詞有理：體育強國

巴黎奧運會曲終人散，獎牌榜上中美平分秋色，各得40金，美國因銀牌和銅牌佔優，總算保住第一位，否則以老美死要面子、不肯服輸的秉性，大概又要跳起來咬人。都說奧運成績是一個國家綜合實力和經濟實力的具體體現，這次又得到驗證，中美既是名副其實的經濟大國，也是當之無愧的體育強國，與其他國家明顯拉開距離。

對中國人來說，這是非常不容易的，由曾經的「東亞病夫」到如今的體育強國，當中的艱辛不足為外人道。西方總是嘲諷中國以舉國體制培養精英運動員，不值得倣效，有西方運動員甚至以不屑的口脗諷刺中國運動員的艱苦訓練。這分明是酸葡萄心理作祟，他們不是不想倣效，而是根本做不到。中國人正是憑着舉國體制的優勢，加上吃苦耐勞的精神，通過不懈努力，才取得今天各項成就，不僅僅是體育運動方面，經濟、科技、國防等領域不也是突飛猛進嗎？尤其是科技創新方面，倘若中國沒有舉國體制的優勢，沒有集中力量辦大事的決心，在美國「卡脖子」之下恐怕早就崩潰了。

有美國學者不由感嘆，過去在後視鏡都看不見的國家，如今不僅在奧運賽場上成為美國主要競爭對手，也在經濟、科技、軍事等幾乎所有領域迅速崛起，與美國並駕齊驅，某些方面甚至跑到了前面。這不是恭維，而是事實，過去老美絕對想不到，中國竟然會成為其最大競爭對手，而且大有後來居上之勢。這一切只是發生在短短數十年間，現在美國還在千方百計遏制中國，連奧運賽場上也不忘惡意針對中國，但再過10年甚至不需10年，它還有這種能力嗎？

還是這句老話，不招人妒是庸才。中國的崛起難免會引起西方忌妒，受到各種打壓，在奧運賽場上取得的成績也會惹來諸多酸言酸語，這是正常現象，中國人不妨一笑置之，走自己的路，讓別人恨去。游泳金牌得主潘展樂說得好：「冠軍是我們的，不滿意的應該是別人。」

同樣值得一讚的是，香港運動員今次取得兩金兩銅的成績，實在難能可貴。反觀世界人口最多的印度，派出破紀錄的117名運動員參賽，結果連一面金牌也取不到，未免太丟架。這些年印度一直跟中國較勁，各方面都想一爭長短，其實，無論是硬實力還是軟實力，印度都遠遠不是中國的對手。