天雨路滑失控 P牌車自炒翻側

【本報訊】昨晨近11時半，一輛掛有「P牌」私家車沿西貢清水灣道往九龍方向行駛，至近壁屋懲教所對開時，疑因天雨路滑失控自炒，繼而在路中翻側。車上姓洪（23歲）男司機及乘客其後自行爬出車廂，並在路邊報案求助。意外中無人受傷，司機在場助查意外原因。