倉庫曝光急搬竇 1.8億元毒品藏私樓

一條龍任派送管倉 無業漢落網 執法部門在上月搗破元朗一個大型毒品儲存倉庫，檢獲市值約3億元的懷疑可卡因後，警員繼續作出追查，並於上周六（10日）針對同一販毒集團採取另一次打擊行動，成功瓦解該集團位於屯門私人屋苑的毒品倉庫，檢獲約204公斤懷疑可卡因，貨值高達1.75億元，並拘捕一名負責看倉及派貨的男子。經初步調查後，不排除經過上次打擊行動後，販毒集團急於「搬竇」避查，於是租用該屋苑單位儲存毒品，結果在不足一個月內再次敗露，相信毒販受連番重挫，損失慘重。

調查警員表示，執法部門根據調查及情報分析，鎖定位於屯門藍地一個私人屋苑的毒品儲存倉，至上周六採取行動，於落馬洲截查一名姓羅（27歲）無業漢，隨後將他押返於上述屋苑租住的單位搜查，最終在屋內檢獲204塊、每塊約重一公斤的懷疑可卡因，估計貨值逾1.75億元。警員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕羅男，他現正被扣留調查，稍後將被暫控一項上述罪名，案件將於今日在屯門法院提堂。

今屯門法院提堂 經初步調查後，執法部門相信該毒品儲存倉只是運作約半個月，單位租約為期兩年。有人受到販毒集團的金錢利誘，聽取指示租用單位，並且「一條龍」擔當管倉及毒品派送工作。

調查警員補充，執法部門上月18日在元朗破獲一個毒品儲存倉，檢獲共重約386公斤、價值約3億元的懷疑可卡因，相信該儲存倉與今次偵破的藏毒單位均屬於同一販毒集團。根據紀錄，涉案集團於上月20日開始租用上述屯門單位，不排除是遭到執法行動打擊後，急需將毒品轉移至屯門的新毒品倉庫，以逃避警員追查。

兩次行動已阻截大批毒品流入市面，重挫該個販毒集團，警員會針對相關集團作跟進追查，不排除稍後有進一步執法行動。