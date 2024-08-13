電子零件 走私船圖兜大圈 截貨值3700萬元

台灣經港擬轉口馬國 謀運內地 海關透過情報分析及風險評估，發現有不法分子意圖利用遠洋船進行走私，於是部署打擊行動，上月31日在葵涌貨櫃碼頭檢查一個報稱運載鋁合金、準備運往馬來西亞的海運貨櫃時，檢獲總值逾3,700萬元的走私電子零件及配件。據了解，相關產品在內地「有價有市」，不排除有人為了逃避偵查，試圖以迂迴路徑將貨物走私到內地。案件仍在調查中，不排除稍後會有人被捕。

上月31日，海關港口海域科人員聯同有組織罪案調查科展開聯合行動，打擊海上走私活動，當中鎖定一個由台灣經香港轉口到馬來西亞的40呎海運貨櫃。根據艙單顯示，該貨櫃載有鋁合金，惟關員進行X光檢查時，發現影像內的貨物顯示出許多較淺色的部分，不符合鋁合金的密度和形狀，而且貨櫃內有多款不同種類貨物，亦與所報稱的單一貨物有異。

報稱鋁合金 可逃稅550萬 基於上述原因，海關判斷可能涉及走私，決定進一步開櫃檢查，最終在貨櫃內檢獲47板未列艙單的電子零件及配件，包括Wi-Fi路由器、電容器、底板及集成電路等，市值超過3,700萬元。海關相信，由於內地對該些電子產品的需求殷切，走私分子因而藉迂迴路徑，將該批貨物送抵馬來西亞後，再以不同途徑走私到內地。如果該批貨物被成功走私，料可逃稅約550萬元。

海關人員表示，經海關大力打擊不同收藏手法的走私活動後，今次的不法分子並無刻意利用任何方式收藏貨物，而是明目張膽地將貨物直接放在貨櫃內。此外，不法分子亦利用已經解散的公司登記寄件人，藉此逃避偵查。

走私屬於嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經被定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。