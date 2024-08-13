渣馬明年2‧9開跑 下周三公眾報名

【本報訊】渣打香港馬拉松2025年定於明年2月9日舉行，賽事將分階段接受網上報名，其中公眾抽籤報名將於今年8月21日開始。總參賽名額維持約74,000個，並將繼續設有「馬拉松特別獎勵計劃」，分別於3小時及3小時30分內完成馬拉松的香港永久性居民男、女挑戰組跑手，將可獲獎金1,000元。

今屆賽事共設全馬拉松、半馬拉松、十公里賽及輪椅賽項目，並提供傷健人士名額，且沿用上屆的賽道。當中全馬及半馬繼續由尖沙咀彌敦道出發，十公里賽以東區走廊作起點，輪椅賽則由灣仔運動場出發，所有比賽同樣以維園作為終點。

首輪抽籤結果 9‧4公布 渣馬2025年公眾報名期為下周三（21日）上午10時至8月30日下午7時，市民可選擇以個人身份或以2人至10人組成的隊制身份登記。第一輪抽籤報名結果將會在下月4日上午10時於大會網頁公布，以及透過電郵、手機短訊通知，而中籤市民則要在限期前支付報名費。

本地全馬拉松參賽者的報名費用為600元，而半馬及10公里賽報名費分別為520元及420元，至於10公里輪椅賽及輪椅賽體驗組報名費則為350元。

此外，主辦單位亦計劃支持賽事沿途近千間小店，在賽事當日化身打氣隊，激勵跑手跑得更快，亦冀令觀賽市民感覺置身嘉年華。