江旻憓隨行 杭州學習團分享經歷
【本報訊】港隊劍擊代表江旻憓在巴黎奧運奪得女子個人重劍金牌後隨即退役，並加入香港賽馬會任職對外事務助理經理，前日履新便隨馬會支持舉辦的「共創明『Teen』計劃」杭州學習團出發到當地考察。她昨晚在學習團歡迎晚宴上分享，指去年在杭州亞運時只得到銅牌，感到不開心及失望，認為自己可以做得更好，今屆奧運終於可以奪金，以報答大家的支持和信任，又感謝市民觀看比賽，令她有更大力量爭取金牌。
港府寄語學員要學習江旻憓勇於拚搏、永不放棄的「香港精神」，朝着目標發展，將來一定能夠發揮所長、成就夢想。賽馬會則指今次學習團「含金量」很高，亦是江旻憓奪金後加入賽馬會後的首項工作。
參觀創科企業亞運場館等
學習團在杭州的行程包括參觀杭州市、西湖景區、浙江大學、杭州良渚博物院、高水平的創科企業，港府指能令學員體驗國家在不同方面的發展與成就，以及參觀杭州亞運會場館和運動員培訓基地等，本港運動員在去年亞運會一共取得53面獎牌，創下參加歷屆亞運會以來的最好成績。
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