江旻憓隨行 杭州學習團分享經歷

【本報訊】港隊劍擊代表江旻憓在巴黎奧運奪得女子個人重劍金牌後隨即退役，並加入香港賽馬會任職對外事務助理經理，前日履新便隨馬會支持舉辦的「共創明『Teen』計劃」杭州學習團出發到當地考察。她昨晚在學習團歡迎晚宴上分享，指去年在杭州亞運時只得到銅牌，感到不開心及失望，認為自己可以做得更好，今屆奧運終於可以奪金，以報答大家的支持和信任，又感謝市民觀看比賽，令她有更大力量爭取金牌。