醫健：成視在人：及早篩查 預防糖尿上眼

根據越南健康部門資料，越南目前約有700萬人患有糖尿病，發病率亦迅速上升，超過55%患者出現併發症；兒童糖尿病發病率亦有上升趨勢，一型糖尿病佔90%，目前患病兒童約2,000人。糖尿病有機會併發俗稱「糖尿上眼」的糖尿病視網膜病變，令視力受損甚至失明。

預防「糖尿上眼」，及早篩查至關重要，但落後或偏遠地區往往缺乏相關資源。為此，奧比斯最近宣布在越南當地啟動「人工智能篩查糖尿病視網膜病變」項目，估計在未來3年可以篩檢72,000名糖尿病患者。

人工智能篩查可以作出快速診斷，只要利用眼底相機設備拍攝眼底相，再結合奧比斯研發的Cybersight AI作出早期診斷，可在越南偏遠地區的醫療中心為當地居民提供便利快捷的診斷，省卻以往長途跋涉來往大城市的交通及時間。Cybersight AI 可以在幾秒鐘內檢測到 「糖尿上眼」，與以往需時幾天甚至幾周，大大減少後續護理的必要。奧比斯亦會繼續培訓更多相關人員使用設備，做到快速診斷、及早介入，以應對上升的眼疾治療需求。