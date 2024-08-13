高才通研放寬 大學非百強也開門

【本報訊】為搶人才而推出的「高才通」計劃，吸引內地及世界各地的人才來港。政府昨指截至7月底收逾34萬人申請，而現正研究改良計劃，希望更多內地年輕人來港後落地生根。政府指部分大學某科目較出名，但不屬於百強大學，會檢討會否加上相關學府，檢討結果會適時公布。

在收逾34萬份「高才通」計劃申請，政府指當中21萬份已批出，逾14萬名申請人來港，估計「高才通」的申請人來港後，每年可為香港帶來約340億元的直接經濟貢獻，佔GDP約1.2%。

冀更多內地年輕人來港 政府正研究「高才通」計劃的改良方向，例如有些大學某個科目較出名，但未必屬於百強大學；有些內地大學很好，但也未必進入百強大學，而政府希望多些內地年輕人來港，正朝着這個方向去做。實際上，政府近日接受內媒訪問時指「也有一些內地大學很好，但可能還沒到100強，我們也開門。」

對於要吸引多少人才來港，政府認為人才永遠不會嫌多，當高水平專才來到香港後在落地生根，對整體人口結構有利，亦加強香港經濟方面的競爭力。