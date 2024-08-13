土瓜灣重建項目 聘7估價師計補償金

110個業權 指會是「貼市」價

馬頭圍道/落山道發展項目涉及約110個業權、180戶及20間地舖，過往曾有發展商以1.8萬元一呎提出收購，但仍被業主認為價格太低。關以輝接受電台訪問時表示，相信市建局所提供的補償金額，會是一個「貼市」價。項目仍規劃階段，要待一年多後，完成所有法定程序後再出價，「我哋都無水晶球睇到第時個價係點，但保證係一個貼市嘅價。」他補充亦會聘請7名估價師計算補償金額，強調會是公平、公正及公開的估價。