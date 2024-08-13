土瓜灣重建項目 聘7估價師計補償金
【本報訊】市建局宣布開展土瓜灣馬頭圍道/落山道重建項目，期間需要以十多億收購約110個業權。市建局總經理（規劃及設計）關以輝昨表示，會聘請7名估價師計算補償金額，相信公平、公正及「貼市」。
110個業權 指會是「貼市」價
馬頭圍道/落山道發展項目涉及約110個業權、180戶及20間地舖，過往曾有發展商以1.8萬元一呎提出收購，但仍被業主認為價格太低。關以輝接受電台訪問時表示，相信市建局所提供的補償金額，會是一個「貼市」價。項目仍規劃階段，要待一年多後，完成所有法定程序後再出價，「我哋都無水晶球睇到第時個價係點，但保證係一個貼市嘅價。」他補充亦會聘請7名估價師計算補償金額，強調會是公平、公正及公開的估價。
此外，發展項目之中約有9幢樓宇維修保養欠佳。關指樓宇狀況或有危險，無論市建局何時收購，業主都有責任處理維修問題，他提到市建局設維修保養計劃，會與業主按比例分擔這數年內維修保養的費用。
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