日本發巨大地震預警 港籲遊東瀛提高警惕

【本報訊】鑑於最近日本宮崎縣對開海域發生7.1級地震後，日本當局向日本部分地區發出巨大地震預警，港府昨日提醒身在日本或計劃前赴日本的港人要提高警惕。

現時正值暑假旅遊旺季，加上日本是受港人歡迎的旅遊目的地，就日本當局向日本部分地區發出巨大地震預警，港府提醒計劃前赴或已在日本的港人應提高警惕，注意安全，並留意日本政府最新公布。 有關當局已更新外遊警示網頁有關日本的附加資料，並會繼續密切留意當地局勢，如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁發布當地最新情況。

身在日本的港人如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電熱線或使用聊天機械人；發送訊息至WhatsApp求助熱線或微信求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐日本國大使館聯絡。

已知風險 旅保或不賠償 國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指出，日本當局已發出地震或海嘯預警，旅遊保險就不會涵蓋該類預計會出現或已出現的狀況，如果旅客在發出預警後才購買旅遊保險，亦不會受保障。假如在預警發出前已購買旅遊保險，當刻又未知會發生地震，旅遊保險就能提供保障。

東瀛遊執行董事禤國全指，現時有8個團約220人身處九州宮崎一帶，如果地震後當地發出海嘯警告，將取消近海的行程。他續指近日亦有即將出發的顧客因應地震作出查詢，但未有要求退團，而現時當局未有發出旅遊警告，因此未打算取消行程。