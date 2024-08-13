北都公路方案料將「減磅」擴闊走線

【本報訊】政府發展北部都會區，運輸及物流局年初向立法會提交文件，計劃申請撥款為北都公路工程進行勘查研究，預計研究費用為11.34億元，研究約在38個月完成，但費用和時間長引來爭議。有議員昨日指與相關官員會面，引述方案年底再上立法會時，預計價錢有空間減低、時間可加快，並樂意把公路連接至洪水橋，而走線可擴闊現有沙頭角公路或邊界巡邏路延伸至沙頭角口岸。

局方指研究費用為11.34億元，當中包括約3.29億元顧問費用；工地勘測費用，需約6.48億元。預計勘查工作約要38個月完成，當中包括約兩年的技術評估和大綱設計、約1年3個月的環評、約11個月的道路刊憲及法定程序，以及約兩年半的工地勘測，目標是2034至2038年之間落成新田段，天水圍段、古洞段和新界北新市鎮段就要2039年或之後落成。

議員劉國勳昨指按北都公路目前規劃全長約23公里，由西至東分別為天水圍段、新田段、古洞段，及新界北新市鎮段，而北部都會區分4大區域，涵蓋洪水橋/廈村至沙頭角，但目前走線設計，東西都未達發展區核心，建議延伸公路，東面接駁沙頭角口岸，西連洪水橋。另外，建議走線可擴闊現有沙頭角公路或邊界巡邏路延伸至沙頭角口岸。

預期勘查研究費降至7億 針對造價方面，北都公路的工地勘測費用佔逾一半，約6.5億元，他建議可減少隧道路段或考慮其他採購方法等，目標比現時成本降低兩至三成。而由於最初政府在委員會提出北都公路研究時，新田科技城等規劃大綱圖仍未在城規會中通過，現在有關規劃已獲通過，有關研究對土地用途可掌握更多資訊，可減少隧道路段，不單止能降低研究及勘探成本，對工程造價亦可調低。而3.3億元的顧問費用，他指相關費用會較為「鬆動」，舉例指中部水域人工島研究預留5億元，但最終也不需要，因此預期實際價錢可以大幅減少。他指綜合而言預期費用可降至7億元。