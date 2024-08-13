警司涉3度逼口交 女下屬稱「好難受」

被指帶入殘廁強吻摸胸 時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，於2022年跟下屬到粉嶺熟食中心食飯飲酒。期間，陸被指先後3度帶一名酩酊大醉的女下屬到殘廁，施「鹹豬手」摸胸攬身再強吻她，並逼她坐廁板為他口交。陸另涉嫌在酒後危駕私家車，並襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨在區院開審。女事主供稱，當日飲酒飲到「行唔到直線」，對於被告逼她口交，她感到「好難受」，庭上更情緒激動「爆喊」，稱自己當時已表明不想去廁所。

43歲被告陸振中，報稱任職警察，他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、男子蔡文浩及賴文顯。控方開案陳詞指，案發時被告任職沙頭角分區指揮官，Ｘ、蔡及賴均為其下屬。

事主激動：無人幫到我 控方指，2022年6月22日，被告及Ｘ等人，到案發的熟食中心晚餐。被告指示Ｘ把啤酒「杯杯清」，Ｘ很快便喝了約6杯啤酒，感到暈眩及四肢無力，不時伏在飯桌上休息。第一次非禮事件發生於當晚9時許。Ｘ步履不穩走向廁所，被告尾隨，扶住Ｘ肩膀拉她入殘廁，被告自己也進去。被告鎖門後攬着Ｘ，強吻她的嘴唇，隔衣摸Ｘ的胸、腰及背部。

控方續指，被告要求Ｘ坐到廁板，把Ｘ的頭壓向被告下體，Ｘ說「唔好」，試圖推開但不成功。同晚10時許，被告把Ｘ拉進殘廁，重複上次非禮行為。至翌日凌晨12時許，被告再拍醒Ｘ，扶她離開飯桌，Ｘ一度失平衡。被告扶Ｘ往殘廁，用相同方式非禮她。同年7月6日，被告駕車送Ｘ上班時，向Ｘ表示「我鍾意你」 ，Ｘ提醒被告「你有老婆㗎喎」。

Ｘ昨在屏風後作供指，當日飲酒飲到左搖右擺，「行唔到直線」。事後，她立即「含住泡眼淚」，跟時任男友講述遭非禮經過。Ｘ在庭上情緒激動，謂當時「無人幫到我，睇到當睇唔到！」Ｘ直言，因覺得無人會信她，加上擔心事件鬧大，會影響以後工作，故決定忍氣吞聲，不去報案。

另控告酒駕襲擊同袍 就襲擊事件方面，控方指，2022年7月15日，被告在粉嶺一間酒家安排晚宴，歡送總督察黃燦熊。晚宴結束後，被告明顯有醉意，但他堅持自己駕駛，期間被告曾襲擊Ｘ、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。案件編號：DCCC 137/2023