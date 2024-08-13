公屋輪候時間微跌至5.5年

【本報訊】本港公營房屋需求殷切。房委會昨公布最新公屋輪候時間，截至今年6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.5年，較上一季下跌0.2年：長者一人申請者的平均輪候時間3.7年，較上一季下跌0.1年。而今年第二季獲編配入住公屋的一般申請約7,000宗，是自2022年第3季以來，獲編配宗數最多的季度，當中獲編配的長者一人申請佔約900宗。

對於最新公屋輪候時間微跌，房委會解釋，今季有4,400宗一般申請獲編配入住位於大埔富蝶邨、青衣長青邨及屯門業旺邨的新公屋單位，當中長青邨及業旺邨的單位均是「公屋提前上樓計劃」下，分階段提早落成的項目，加上入住新界區公屋申請者的平均輪候時間相對較短，有關輪候時間均反映在今季的平均輪候時間中，所以公屋平均輪候時間相應下降0.2年。

今季4400宗入住大埔青衣屯門 此外，房委會表示，未來陸續有新的公屋項目落成，而在今明兩年亦將有多個居屋計劃及綠置計劃項目入伙，加上會繼續打擊濫用公屋，展望未來兩至3季的平均輪候時間，會受惠於最近這兩季大批入住大埔富蝶邨的一般申請者的較短輪候時間，故公屋平均輪候時間在2024年下半年會維持平穩，甚至輕微下調。