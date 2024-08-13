4口家蝸居100呎劏房 條件不足 未能申簡屋

【本報訊】劏房居住環境引人關注，有政黨在今年4月至6月期間，選取本港劏房戶較集中的區域，分別為深水埗、油尖旺及九龍城，搜集劏房個案及與劏房戶進行聚焦小組訪談，當中有一家4口居住在不足100呎的劏房，亦有年近80歲的長者居住在天台屋，他們因申請公屋年期不足、希望原區安置等原因而未有申請簡約公屋和過渡性房屋。

深水埗區議員林偉文表示，有劏房出現廚房和廁所共於同一空間，或與鄰近單位共用廚廁的情況。另一方面，大部分受訪住戶指大廈及單位內欠缺消防安全裝備，部分受訪者指住所不時有老鼠、床蝨和蟑螂等昆蟲出現，亦有住戶指單位有滲水漏水的問題。

劏房住戶陳女士表示，她們一家4口居於深水埗劏房，房間狹窄，雖然只需要3,500港元月租，但不足100呎，導致小朋友很難專心寫作業，她又指套房內連床也放不了，因此要外出工作的丈夫日常要「打地鋪」。

天台屋老翁遇迫遷 年近80歲的周先生獨居於5樓的天台組合屋內，居住了7至8年，天台屋面積有80呎，他又指自己患有腸癌導致行動不便，覆診也較麻煩，希望原區安置。他指自己經常遇到日灑雨淋場面、滲水問題、氣溫常達攝氏38度及鼠患嚴重，而業主已收到屋宇署通知須在半年內清拆天台屋，因此很快會遭到迫遷。

被問到有否申請簡約公屋和過渡性房屋，周先生指由於地點問題而未有申請；陳女士則指雖然有申請，但由於公屋輪候時間不夠而未能成功，而適用於乙類租戶，即包括輪候傳統公屋少於3年的人士的過渡性房屋，位置則較為偏遠。