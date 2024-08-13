屠龍案 辯方：李家田遭警員打嚇氹才招認

【本報訊】「屠龍小隊」等人於2019年涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺警員。事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件昨在高院續審。辯方繼續結案陳詞，指被告是遭警員「打嚇氹」才作招認。

指財困冀獲黃振強資助 代表李家田的大律師昨陳詞。大狀指，從犯證人、被控方視作「屠龍小隊」隊長的認罪被告黃振強，其錄影會面供詞跟庭上證供不一致，因此並非可信的證人。大狀續指，李家田遭警員「打嚇氹」才作出招認，重申李加入「屠龍小隊」，是為了記錄社會事件。當時李的經濟狀況較差，希望得到黃振強的資助，故選擇留在「屠龍小隊」。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20歲至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023