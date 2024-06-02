黎智英集結案判詞出爐 與6人終極敗訴

非法集結案各被告刑期

官拒採納英判例 指特點無關港法制 壹傳媒黎智英因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結，共被判囚20個月。在8‧18案中，黎被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，共判監12個月。黎就該案與同案的李柱銘等6人提出上訴，高院上訴庭駁回7人參與非法集結罪的上訴，但組織控罪則上訴得直，定罪撤銷。7人就被駁回的參與罪申終極上訴，終院就部分議題批准上訴許可。5名法官於今年6月聽取陳詞後，昨頒布裁決，一致駁回7人的上訴，維持他們有罪的判決。

7名上訴人分別是黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、吳靄儀、梁國雄及何秀蘭。5名主審法官包括終院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及終院非常任法官廖柏嘉勳爵。終院批出上訴許可的議題是，終審法院是否應採納英國最高法院兩宗具說服力，但對終院並無約束力的判例？如果答案是肯定的，法庭應在甚麼情況下及多大程度上進行執行相稱性的評估？終院在今年6月24日開庭聽取各方陳詞，押後至昨日頒布判詞。

僅李柱銘吳靄儀現身法庭 黎智英等5人昨沒有到庭，只有李柱銘及吳靄儀現身法庭聽取裁決。終院於判詞指，上述英國最高法院兩宗判例，源自有別於香港的法律背景，當中包含與本港無關的法制特點，因此，香港的法庭不應跟隨上述判決。除此之外，上訴方其中一個主要論點，是針對每名上訴人的逮捕、檢控、定罪及判刑，均須個別進行相稱性評估。即使法庭裁定上訴人明知而參與非法集結，在定罪前，也要個別進行額外評估定罪是否相稱，包括考慮是次集結屬和平、歷時不長等。

稱上訴方說法違司法原則 終院指，上訴人由被逮捕到判刑，整個程序是建基於健全的法治，各自有他們的邏輯及因由。法院審視過證供，應用相關法律後，才判定上訴人有罪，上訴方說法完全違背香港司法管轄權的既有原則，根本沒有基礎要求法庭進行額外評估。反之，上訴方要求法庭在定罪前考慮的事項，更像是求情因素。判詞亦指，法庭有權行使酌情權，判處上訴人開放式刑罰至最高刑期，務求刑罰相稱。事實上，本案中，李柱銘、何俊仁和吳靄儀均獲判緩刑。因此，法院在判刑前再額外評估定罪相稱性並無需要。

黎智英就8‧18案與該6人原本分別被判監8至18個月不等，當中的李柱銘、何俊仁和吳靄儀獲准緩刑。由於有關組織的控罪上訴得直，眾人只就一項控罪被判罰，黎就本案刑期由監禁12個月被減至監禁9個月。餘下3名有刑期上訴的上訴人，李卓人由監禁12個月減至6個月，梁國雄由監禁18個月減至12個月，何秀蘭由監禁8個月減至5個月。案件編號：FACC 2-6/2024