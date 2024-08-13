假環保難降解 餐具走塑真失敗

本報實測 14款紙竹木膠製造 近半堆肥試驗肥佬 全港實行首階段「走塑」踏入近一季，接近全部食肆已改提供俗稱「環保餐具」的非塑膠即棄餐具予外賣客人。但這些餐具是否真的環保呢？本報抽查14款聲稱木、紙等材料所製造的「可降解」餐具、餐盒或膠袋，並委託專家模擬將餐具堆肥，發現近半樣本兩個月後未完全分解，其中木刀、竹碟更幾乎沒有分解。環境學者相信該些餐具於堆填區更難自行分解。環團則指不論用甚麼材料，即棄餐具無助減廢及不環保，促港府投資推動可重用餐具循環系統。

本報記者將14件、8個品牌聲稱可降解的餐具或膠袋，如餐碟、杯、刀、吸管，材質則包括可降解塑膠、木、紙；以及一件對照用的傳統塑膠餐具，送交專家進行堆肥實驗。研究員量度餐具樣本重量後，便獨立放於測試裝置中3個月。整個裝置會梅花間竹地鋪上泥土、乾草、果皮、新鮮菜等，並加入清水濕潤泥土，模擬將餐具堆肥。

有木刀重量不減反增 實驗進行間，若泥土內的微生物將廚餘、餐具分解，泥土的溫度會上升，而研究員會定期加水，每周恒常量度溫度。經過3個月後，泥土溫度回落至常溫，代表微生物已停止分解餐具。研究員隨即觀察餐具有否分解，並量度其重量。

測試結果發現，14個聲稱可降解的樣本中，有7個未能完全分解，部分聲稱以麥稈或竹纖維製造，例如竹纖維製造餐碟的重量由原本13.8克，減至3.84克，變相分解約70%；牛皮紙碗則由21克減至1.75克，分解逾90%，只剩一個外環。不過，當中有4個樣本幾乎完全沒分解，有木刀的重量不減反增，重量由2.2克升至近4克，刀身顏色由淺木色變為黑色，但少了一角，相信與木質吸水有關，另有部分屬於受規管的可降解塑膠餐具。

為堅固耐用混其他物質 曾在多家大學任講師的環境科學學人梁浩文表示，有關結果反映縱使物質本身「可降解」，但製造餐具時或會加入添加物或混合其他物質，令其更堅固耐用，卻使餐具不利被微生物降解。他提到，一般人會以膠袋包好垃圾才棄置，而且堆填區混合各式各類廢物、有毒物質或淤泥等，較難控制微生物環境，相信分解餐具時需更長時間。

環團倡推租用餐具系統 綠色和平項目主任譚穎琳則指測試結果反映非塑膠替代餐具在長遠減廢上並不可取，又說相關替代餐具「的確唔好用」，成本亦不便宜，分解時一般需在指定溫度等環境，反問為何當局不牽頭、投入資源推動借用餐具系統，市民能買飯時可借盒，食飯後落樓毋須清洗下歸還，在方便、保護環境等方面上取平衡，形成減廢新習慣。

環保署發言人回覆稱，不論是天然（例如木、植物纖維）或化學製成（例如塑膠），任何聚合物均需時完全分解，但天然聚合物的分解速度比塑膠為快，對海洋生態系統的威脅亦遠較塑膠低。署方續指，管制即棄膠餐具計劃能鼓勵食肆以「可重用取代即棄」，靈活運用餐具租賃或清潔服務，亦有推動可重用餐盒或餐具的租借計劃、鼓勵自備容器買外賣。至於全面禁止膠杯、膠碗等外賣塑膠容器的第二階段管制計劃，環保署指須視乎相關替代品的普及和可負擔程度，未有實施時間表。記者陳澋俊