龍七公：擴展自願醫保 涵中醫院服務

位於將軍澳的本港首間中醫醫院，預計明年底逐步投入服務。據悉，政府有意修訂自願醫保的保障範圍，正研究擴大至中醫醫院服務。我歡迎政府擴大自願醫保計劃覆蓋面，亦相信這個改動不會引致保費大幅飆升。

提高稅務扣減上限 中醫以基本治療、調理及復康為主，市面現時有不少團體醫療險保單已涵蓋中醫門診服務費用。不過，中醫醫院對香港是新事物，中醫的住院服務在香港是前所未有，保險業界一直有接觸政府和中醫團體等，了解中醫醫院日後如何運作，同時亦有做研究，會參考及視乎將來中醫醫院所提供的醫療服務範圍、收費標準、治療時間等數據，才能計算出具體保費。不過我認為市民毋須太擔心自願醫保涵蓋中醫醫院後，保費會大幅增加。

事實上，香港中醫醫院採用公私營合作模式營運，且自願醫保只會涵蓋該院的私家收費服務，預計中醫醫院不會涉及大型手術，評估相關保費不會大幅攀升。我亦建議中醫醫院能推出套餐式收費，讓病人更有預算，醫療費用支出在合理可控範圍，對保費自然不會造成太大壓力。當局早前已與業界初步商討有關安排，因中醫醫院明年底才分階段投入使用，時間方面尚較為充足，但仍需當局進一步明確擴展方向，我與保險業界亦會同當局保持緊密溝通，爭取早日有更具體的計劃。

今次自願醫保擬涵蓋中醫醫院服務的消息，再次引起社會對自願醫保計劃推行效果的熱論。港府當初大力宣傳並推行自願醫保，是為了鼓勵市民使用私營醫療服務，從而減輕公營醫療系統壓力和開拓醫療融資來源。政府原本目標是首兩年可達100萬張保單，但最終要用3年達標，而自願醫保推行5年後，截至2023年9月30日，達到逾128萬張保單，可見願景與實際仍有所差距，或許出於不同原因，但適逢自願醫保計劃推出5年，是時候要做一個中期檢討，以吸引更多人參與。

我認為一定要有足夠誘因且受保障的覆蓋面較廣，才能提高自願醫保對公眾的吸引力。我過往多次向政府建議提高自願醫保扣稅額上限，現時每名納稅人，每個課稅年度可獲得稅務扣減的保費上限為每名受保人8,000元，並不足夠，建議提高至每名受保人一萬元至1.2萬元，以鼓勵更多市民購買，加強對自身和受養人的醫療保障，同時減輕公營醫療系統的負擔。

疫後市民對中醫服務的需求日漸殷切，面對中醫醫院將投入服務，相信中西醫合作治療會是未來大趨勢，將計劃保障範圍擴大至中醫醫院，有利自願醫保發展。隨着人口老化和少子化，衞生及社福開支勢必繼續增長，應檢視自願醫保計劃對公私營醫療系統帶來的影響和變化，例如至今節省了多少公共醫療開支，是否達到當年預計的成效，以完善自願醫保計劃，令市民及全社會都有更完善的保障。