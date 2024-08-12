撥亂反正：奧運閉幕 大戰重燃

昨日講到，俄羅斯在2008年北京奧運開幕日出兵格魯吉亞，遭以美國為首的多個西方國家嚴厲譴責，認為有違各國在奧運期間休戰的慣例，要求主辦國中國向俄方施壓，當時立場親西方的格魯吉亞更威脅會從奧運會退賽。

在今屆巴黎奧運開幕前夕，法國總統馬克龍亦有隔空呼籲俄烏及以巴戰事的交戰各方暫時停火，以體現奧運精神，讓選手專心作賽。惟以色列反而選擇在此時加強攻勢，並且左右開弓，在加薩、黎巴嫩及伊朗等地大開殺戒。美國、法國等西方諸國則選擇性失聲兼失憶，忘記了自己在16年前以至幾個禮拜前講過甚麼。

反倒是遭到國際奧委會和巴黎奧組委針對的俄羅斯，有響應馬克龍的呼籲，在奧運開幕後暫停了在烏克蘭的軍事行動，結果讓烏軍有機會乘虛而入，展開罕見的大反攻，派兵入侵公認為俄國領土的庫爾斯克及利佩茨克地區，據報還佔領了一些能源設施。對於烏克蘭不但違背奧運精神，連最基本的體育精神都欠奉（在對手掛免戰牌下「偷雞」進攻），馬克龍等美西方領袖同樣是裝作完全看不見。

至於矢言會就以軍暗殺哈馬斯領袖哈尼亞展開報復的伊朗，暫時仍未有採取實質行動，未知是否與奧運仍在進行有關。可以預計的是，隨着巴黎奧運閉幕，伊朗及其支持的黎巴嫩真主黨和也門胡塞武裝，將會對以色列展開大規模的軍事報復行動，不會像之前的「無人機大匯演」般僅作出姿態性的回應。此外，估計俄軍也會在奧運閉幕後重新加強對烏軍的攻勢，爭取在美國總統選舉有結果前重奪被侵佔的領土和整場戰事的主導權。這比起在巴黎多取幾面獎牌更能展示國力與維護國家的尊嚴，且看到時美西方又有甚麼話好說。